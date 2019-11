Raymond Lefèvre, chef d'orchestre à la télévision pendant 20 ans, y orchestrant plus de 2000 chansons à succès, producteur de disques de musique instrumentale, a touché le cinéma, par "Gendarme de Saint-Tropez" interposé, et autres héros improbales, dont Jo, les Grandes Vacances et la Soupe aux choux avec Louis De Funès...