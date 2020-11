RCF Anjou vous propose son concert de la joie virtuel

En cette année 2020, il n'a pas été possible pour RCF Anjou de vous proposer son 3ème concert de la joie! Ce n'est que partie remise. En attendant les artistes qui se mobilisent encore et toujours pour cette événenemt sont présent dans ce concert virtuel pour faire plus ample connaissance avec eux.



Echange avec Jean-Jo Roux, chef de l'orchestre symphonique Scènefonia, Denis Drouin, président des petits chanteurs de la cité, Pierre Olivier Bigot, chef de l'ensemble Vocadélys et Céline et Caroline du quatuor d'âmes de Choeur.