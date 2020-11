Dans le nouvel album "A rebours" de 12 titres se mélangent ambiances éléctro pop, chanson française et textes poétiques papillonnants.

Ello Papillon nous invite à découvrir son style papillonesque, sa voix tout en nuances et subtilité, ses textes poétiques avec une touche de gravité...

Prêt pour le voyage ? Prenez vos ailes et une bouffée d'oxygène, suivez le papillon !

www.ellopapillon.com

www.facebook.com/ellopapillon