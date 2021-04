Récréajazz autour de Lavern Baker

émission d'Odette et Jean Falconnet et Chantal Ranchon



Bienvenue dans la nouvelle émission Récréajazz. Ce sera l'occasion de parcourir le patrimoine jazz à la rencontre de musiciens, de compositeurs, de chanteuses et de chanteurs.

Cette balade jazz nous permettra de revisiter ce que Jean et Odette Falconnet appelaient le jazz "classique", le jazz "authentique" et qu'ils ont su vous faire partager avec enthousiasme.

Pour cette première émission, rendez-vous avec Lavern Baker ....