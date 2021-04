RED CARDELL nouvel Album "CLIMATIK" J.P RIOU nous en parle ce soir dans FDF

De plus en plus de nouveautés au fil des dimanches : bienvenue dans cette 896 ème émission .

JEAN-PIERRE RIOU, leader du groupe RED CARDELL sera avec nous par téléphone pour nous présenter son tout dernier album : CLIMATIK .Nous écouterons WE'VE GOT TO BE ALONE

S'en suit le tout dernier album de DENEZ PRIGENT, dans les bacs le 16 avril prochain : STUR AN EVEL ( Le gouvernail du vent ) : 14 titres, des artistes invités de renom, comme YANN TIERSEN, OXMO PUCCINO, YOUN KAMM, RONAN LE BARS, les frères GUICHEN, CYRILLE BONNEAU, LE BAGAD DE LA KEVRENN ALRE, etc ... Ecoutons EN AVEL A-BENN (Dans le vent contraire) : "Dans le vent contraire, nous germerons, nous grandirons, nous apprendrons..."

Retrouvons notre quatuor habituel des denières nouveautés du moment : SUR LA ROUTE DE YOUENN GWERNIG, LES PTITS POUX / album A FLEUR DE PEAU, LA COMPAGNIE DES POSSIBLES / album CE SONT NOS PARENTHESES et MO'JO / album SPERED, avec respectivement les titres suivants : GWERZ TI-VOUJERET (en hommage à YANN-KEL KERNALEGENN, jeune militant breton tué en 1976 ), MAZURKA DES ETOILES, ESPERANCE et LIVE COAL FEET

ROLAND BECKER nous transporte dans le passé avec son album (2019) : MUSIQUE BRETONNE AUX CONFINS DU 18 ème SIECLE, d'après le Manuscrit de JOSEPH MAHE (1760/1831) et l'Oeuvre d'OLIVIER PERRIN (1761/1832) . Ecoutons : ER HASTÊLL ( au château) . Ne manquez surtout pas notre interview de ROLAND à propos de cet album sur notre site www.folk57.com

Nos amis de CÙIG et leur album (2016) NEW LANDSCAPES : découvert lors du festival INTERCELTIQUE à LORIENT et revu plusieurs fois au ZELTIK à DUDELANGE (LUXEMBOURG), ce groupe de 5 jeunes musiciens vous donne la pêche ! www.cuigmusic.com

TRI YANN et son album LA BELLE ENCHANTEE (2016) avec THE VELVET OTTER (La loutre de velours)

En place pour un laridé avec notre ami REGIS HUIBAN et son album MILLE BOUTONS, danses traditionnelles bretonnes . www.regishuiban.com

N'hésitez pas à découvrir ces artistes en visitant leur site ou/et Facebook ^^

Bonne semaine ! VAL ET YVES