Redécouverte de l’opéra baroque Hypermnestre: 2° episode

Après une première émission consacrée à la première partie de cet opéra, retour sur cette récente restitution avec quelques extraits des actes suivants. La belle passacaille de l’acte IV et l’acte V intégral révèlent l'art d'un contemporain de Campra qui vénère le modèle lulliste tout en lorgnant vers l'Italie : çà et là, on pense à Haendel, et les récits modulent leurs affects avec une versatilité surprenante.

« Hypermnestre est incontestablement une des meilleures tragédies lyriques de l’époque qui sépare la mort de Lully (1687) et l’avènement de Rameau (1733) […] C’est l’une des tragédies les plus noires du répertoire de l’Académie royale de musique », selon Benoît Dratwicki, directeur artistique du CMBV.