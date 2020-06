REDIFFUSION Jeunes pianistes virtuoses étrangers

Catherine Lépinard a choisi de nous parler de jeunes pianistes virtuoses, non seulement virtuoses mais aussi et surtout musiciens , ce qui ne va pas forcément de pair !!



Elle a choisi d’abord des pianistes étrangers ( Seong-Jin Cho, Andrei korobeinikov, et Daniil Trifonov) car il ne faut pas être chauvins, mais nous écouterons aussi des pianistes français dans une prochaine émission car nous

avons de nombreux, brillants , jeunes pianistes…avec un bémol tout de même….. il n’y a, encore , quasiment que des garçons parmi les jeunes virtuoses français… ou étrangers d’ailleurs !! on a hâte que cela change !!...