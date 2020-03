Rediffusion: Redécouverte d’un opéra baroque: Hypermnestre de Charles Hubert Gervais

Vous n’avez jamais entendu parler de ce compositeur ? Rien d’étonnant, car on ne l’a plus guère joué depuis 1765 ! Mais son deuxième opéra, Hypermnestre, fut pourtant plusieurs fois remonté par l’Académie royale de musique, pendant un demi-siècle, ce qui prouve que sa musique avait su résister aux caprices des modes lyriques. De dix ans l’aîné de Rameau, Gervais l’annonce par bien des côtés, même si sa musique ne s’affranchit pas totalement du modèle lullyste. Hypermnestre ne propose sans doute rien d’aussi inouï qu’Hippolyte et Aricie (1733), mais on y discerne malgré tout certaines des orientations que devaient prendre l’opéra sous Louis XV.