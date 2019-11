" Refuge ", de Jean-Louis Aubert

Cette semaine, ne nous pouvions passer à côté de la sortie de « Refuge » l’album événement de Jean-Louis Aubert.



« La musique est mon refuge » c’est ce que l’ancien leader de Téléphone évoque timidement dans ses interviews et dans ses textes.

Ce 9ème opus s’inscrit parfaitement dans la continuité de ses précédents, mélancolique et joyeux à la fois, il se raconte, raconte l’amour, les tourments de la vie…



Laissant un peu ses guitares électriques de côté pour faire de la place à des compositions plus intimistes au piano. Le premier extrait « bien sur » en est un bel exemple mais compter tout de même sur son âme de rockeur pour nous présenter le titre « marche droit » qui nous ramène à la période d’idéal standard 15 ans auparavant.



Généreux comme toujours, Jean louis Aubert nous offre 22 chansons qui compose ici un double album. Un retour très apprécié et validé par les fans de toutes générations. Il partira en tournée dans toute la France en 2020 et sera de passage au Mans le 3 avril. 22 concerts en solo avec un concept unique, car il s’accompagnera d’Hologramme. Précisons qu’en aucun cas, il s’agira d’un meeting politique… mais bien du grand Aubert sur scène !