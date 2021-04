Régnauld Chaillous organiste, chef de choeur et kiné

Jean-Jo Roux

Passionné de musiques et de créations, Jean-Jo Roux est toujours en quête de nouvelles aventures artistiques, au détour des écritures les plus diverses et d’un riche répertoire, comprenant un opéra, « Les Amants de Galerne » (2015), son œuvre la plus marquante. Chef d’orchestre et compositeur, bien connu des angevins, il a créé plusieurs ensembles vocaux, l’orchestre symphonique du Lycée David d’Angers, l’Académie internationale d’orchestre de jeunes (cap d’Ail-Monaco), avant de donner vie à l’orchestre symphonique Scènefonia.