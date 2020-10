Remi Cortial présente ses compositions

Rémi Cortial est d'abord guitariste mais joue aussi de nombreux autres instruments à "corde pincée". Il a participé à plus de 700 concerts depuuis une quinzaine d'années en particulier avec le bandonéiste Maxime Point dans le duo La Vuelta.

Il vient de réaliser un double CD avec 17 musiciens et nous entraîne dans un voyage à travers le monde, de l'Amérique du sud à la Syrie et au Maghreb, un voyage aussi à travers les temps et les traditions musicales. Souvenirs et Transverses sont les titres de ce double CD.

Découvrons avec lui ces univers colorés et musicaux, dans un beau voyage où les musiciens fraternisent et nous rendent heureux.

Ces deux CD sont disponibles sur internet et son site.