Rencontre avec Greg Houben

Trompettiste et chanteur, Greg Hoube, nous parle de son projet "Un Belge à Rio". Il sera en concert le 23 août au Sentier de Sart Risbart et le 24 au Festival d'Art de Huy.



Nous parlerons également du Festival d'Art de Huy, du Jazz au Broukay et du Jazz 04 au Fil de l'eau.