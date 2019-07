Rencontres Internationales du Thoronnet

Comme chaque été depuis presque 3 décennies, l'abbaye du Thoronet va accueillir du 18 au 23 juillet les rencontres internationales du Thoronet.

Après les répertoires turcs, grecs et espagnols, les musiques traditionnelles russes, irlandaises et écossaises complèteront l'éventail très coloré de cette édition 2019. Dominique Vellard, Directeur artistique et Maxime Wagner, administrateur du festival nous en disent plus au micro de Mario Nahmias