Rendez vous au château de l'Hermitage

Avec sa passion légendaire pour la musique et les Arts baroques, Yannick Lemaire, directeur de l’ensemble Harmonia Sacra et du festival Embar(o)quement immédiat, organise depuis trois ans un mini festival d’été… qui a tout d'un grand!

Un cadre enchanteur, en pleine forêt de Bonsecours, des propriétaires accueillants et passionnés et une programmation de grande qualité!

Un billet de concert donne librement accès au site et aux activités proposées chaque jour. Un pass journée est également disponible.

Réservation indispensable, places limitées.

https://www.embaroquement.com/1-presentation-festival.html

Vendredi 21 août 2020

14h > Ouverture des grilles au public

15h > CONCERT "La Saison des Amours" | Scherzi musicali

16h15 > Activité avec réservation : Le Roi des Aulnes | Kamishibaï schubertien dans l’Opérabus

> Activité sans réservation : Le sentier du maréchal de Croÿ | Marche dans la forêt de Bonsecours

17h15 > Activité avec réservation : Architecture palladienne | Visite-guidée du Château de l’Hermitage

> Activité sans réservation : A l’ombre d’un ormeau | Quelques lectures sous les feuillages

18h30 à 20h > Food Truck "Chez Val et Béa"

20h30 > CONCERT "Le Brut et le Phénix" | Tea Time Consort



Samedi 22 août 2020

14h > Ouverture des grilles au public

15h > CONCERT "Purcell, opéra en concert" | Lucile Richardot & Jean-Luc Ho

16h15 > Activité avec réservation : Cueillons la nature ! | Guidés par Apolline, pharmacienne naturaliste

> Activité sans réservation : Le sentier du maréchal de Croÿ | Marche dans la forêt de Bonsecours

17h15 > Activité avec réservation : Architecture palladienne | Visite-guidée du Château de l’Hermitage

> Activité sans réservation : Tous les matins du monde | Lecture-concert autour des textes de Pascal Quignard

18h30 à 20h > Food Truck "Chez Val et Béa"

20h30 > SOIREE DE GALA « Sganarelle ou le Cocu imaginaire » | Théâtre-Molière-Sorbonne



Dimanche 23 août 2020

10h15 > Ouverture des grilles au public

11h > CONCERT "Ad majorem Dei gloriam" | Harmonia Sacra

12h > Food Truck "Chez Val et Béa"

14h30 > Activité avec réservation : Le Roi des Aulnes | Kamishibaï schubertien dans l’Opérabus

> Activité sans réservation : Le sentier du maréchal de Croÿ | Marche dans la forêt de Bonsecours

15h30 > Activité avec réservation : Architecture palladienne | Visite-guidée du Château de l’Hermitage

> Activité sans réservation : Sous les jupons de l’Histoire | Conférence-habillage du comédien au XVIIe siècle

15h45 > Rencontre avec les artistes du jour

17h > SPECTACLE « La Flûte d'Arlequin » | Hubert Hazebroucq & Julien Martin

Salon de thé ouvert tous les jours (dans les écuries du Duc de Croÿ)