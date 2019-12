René Fleming et l’ère des divas.

Nous allons cheminer en très belle compagnie puisque je vous propose de découvrir l’album d’une artiste que ceuxqui fréquentent les retransmissions du Metropolitan Opéra de New-York connaissent bien : il s’agit de Renée Fleming. Vous avez pu la découvrir au fil des saisons comme l’interprète privilégiée de Richard Strauss, de Dvorak : elle a marqué de son empreinte le rôle de Rusalka avec sa célèbre chanson à la lune. Le disque qui va nous servir de guide a été enregistré au prestigieux Théâtre Marinsky de Saint Pétersbourg en 2006 sous la direction de Valery Gergiev et s’intitule « Hommage » et porte comme sous-titre « l’Ere des divas » et retrace les grands moments et les grands rôles de divas légendaires dont Renée Fleming va reprendre les rôles et interpréter les airs de référence.