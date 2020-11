Retour sur les années 80 - 1987

En France:

49 millions de singles et environ 58 millions d'albums sont vendus en France en 1987.

Premiers succès de Vanessa Paradis (Joe le taxi), Patricia Kaas (Mademoiselle chante le blues), David Hallyday (He's my girl) et Les Innocents (Jodie).

Michel Sardou se produit au Palais des congrès de Paris du 9 janvier au 1er mars.

3 mai : Dalida se suicide dans sa maison de Montmartre.

Lio crée la polémique en se produisant enceinte de cinq mois à l’Olympia.

Johnny Hallyday se produit à Bercy pour la première fois, du 15 septembre au 4 octobre.

France Gall se produit au Zénith de Paris du 12 novembre au 6 décembre.

Succès européen de plusieurs titres francophones : Joe le taxi, Voyage voyage, Ella elle l'a, C'est la ouate, Étienne…

Investie dans la lutte contre le Sida, Barbara écrit Sid'amour à mort et met des corbeilles de préservatifs à disposition du public lors de ses concerts.

Dans le monde:

Premiers succès de Kylie Minogue (The Loco-Motion), Guns N' Roses (Welcome to the jungle) et Chris Isaak (Blue hotel).

Madonna lance sa première tournée mondiale, le Who's that girl Tour. Au Parc de Sceaux, devant 130.000 spectateurs, elle fait sensation en jetant sa culotte dans le public.

Michael Jackson commence sa première tournée mondiale en solo, le Bad World Tour. Cinq singles de son album Bad se classent no 1 aux États-Unis.

George Michael fait scandale avec la chanson I want your sex.

Naissance de la musique techno à Détroit aux États-Unis. Premières raves parties en Angleterre, après une campagne du gouvernement contre la musique techno et l'ecstasy dans les discothèques.

Décès de Fred Astaire.

Chansons francophones:

Cette liste présente, par ordre alphabétique, tous les titres francophones s'étant classés parmi les 10 premières places du Top 50 durant l'année 1987.

Bernard Lavilliers : Noir et blanc

Blues Trottoir : Un soir de pluie

Caroline Loeb : C'est la ouate

Christine Roque : Premiers frissons d’amour

Corynne Charby : Pile ou face

David et Jonathan : Bella vita

Desireless : Voyage, Voyage

Dorothée : Maman

Elsa : T'en va pas

Emmanuelle : Premier baiser

Emmanuelle: Rien que toi pour m’endormir

France Gall : Ella, elle l'a

Francis Cabrel : Il faudra leur dire

Francis Lalanne : On se retrouvera

Gérard Blanc : Une autre histoire

Gold : Laissez-nous chanter

Gold : Calicoba

Graziella de Michele : Le pull-over blanc

Guesch Patti : Étienne

Herbert Léonard : Quand tu m’aimes

Images : Corps à corps

Images : Le cœur en exil

Jean-Jacques Goldman : La Vie par procuration

Jean-Jacques Goldman : Elle a fait un bébé toute seule

Jean-Jacques Goldman et Sirima : Là-bas

Jeanne Mas : Sauvez-moi

Johnny Hallyday et Carmel : J'oublierai ton nom

Johnny Hallyday : Je te promets

Johnny Hallyday : Laura

Kazero : Thaï na na

Léopold Nord et Vous : C'est l'amour

Les Rita Mitsouko : C'est comme ça

Licence IV : Viens boire un p'tit coup à la maison

Lio : Fallait pas commencer

Luna Parker : Tes états d'âme... Éric

Marie Myriam : Tout est pardonné

Michel Sardou : Musulmanes

Michel Sardou : Tous les bateaux s’envolent

Mylène Farmer : Tristana

Mylène Farmer : Sans contrefaçon

Nacash : Elle imagine

Niagara : Quand la ville dort

Phil Barney : Un enfant de toi

Philippe Cataldo : Les Divas du dancing

Philippe Lavil et Jocelyne Béroard : Kolé séré

Philippe Russo : Magie noire

Pierre Bachelet : Vingt ans

Raft : Yaka dansé

Vanessa Paradis : Joe le taxi