Tous les Vendredis de 18h10 à 19h00

Emission de culture musicale, basée essentiellement sur la musique des années « 1980 » Le but est de mettre en avant les chanteurs ou les groupes qui ont marqués cette période et dont plus personnes ne fait allusion, ainsi que les auteurs compositeurs et leur histoire. De nos jours que sont-ils devenus? Ressortir chaques semaine un morceau oublié. Celui qu’on à plus entendu depuis les années 80, et qu’on imaginait pas réécouter aujourd'hui