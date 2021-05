Retrouvailles

Après deux cents jours, environ de séparation, les musiciens et le public se retrouvent pour partager et échanger des émotions, des sentiments et revivre l'atmosphère de l'écoute de la musique en direct. Un expérience qui demeure incomparable.

Raymond Duffaut est notre invité, aujourd'hui. Il nous livrera ses réflexions sur les événements inédits que le monde musical est en train de vivre.

Nous attendons , également, qu'il nous détaille les rendez-vous musicaux que Musique Baroque en Avignon et les Saisons de la Voix nous proposent lors de cette reprise, deux associations musicales qu'il conseille et préside respectivement.