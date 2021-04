Rêves d'Orient

Lorsqu’on évoque l’influence de l’Orient dans l’art occidental, c’est un monde fantasmé et fascinant qui se dévoile progressivement, du Proche à l’Extrême Orient. En musique, beaucoup d’instruments sont nés de la découverte des cultures orientales ; et les croisades furent une source d’enrichissement culturel.



Du baroque au classique jusqu’aux musiques plus contemporaines, nous écoutons Jean-Baptiste Lully, Wolfgang Amadeus Mozart, Rimsky Korsakov, Maurice Ravel, Claude Debussy, et les chansons qui ont bercé la fin du XXème siècle.