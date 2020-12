En cette fin d' d'année nous vous proposons de découvrir " Rêvons c'est l'heure " : une galerie d'art installée dans le vieux Tours au 40 et 42 rue du Grand Marché.

Cette galerie a vu le jour l'été dernier dans le quartier des arts et ce lieu se veut un espace de partage et de rencontres.

Pour en parlere nous recevons ses propriétaires: Florence Fert et Valère Troquenet.

Et jusqu'au 15 février vous pouvez profiter de l'exposition ' Territoires étranges ' qui réunit 5 artistes.

revons-cest-lheure.com