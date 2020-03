Richard Wagner et le vaisseau fantôme

Cet opéra fantastique a ceci de magique : il comble à la fois les fous de Richard Wagner et ceux qui, plus attachés à l'opéra italien, lui préfèrent Verdi ou Puccini.... Il faut dire que le Vaisseau Fantôme, premier chef-d'oeuvre de ce grand maître du romantisme allemand, a tout pour envouter : une musique emportée par les bourrasques sitôt le rideau levé et un drame théatral imparable, basé sur une histoire à tenir en éveil le plus rétif aux légendes !