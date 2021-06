Riches de nos différences

Française depuis 1860, la Savoie a vu migrer plus de 100 000 de ses habitants fuyant la pauvreté à la fin du XIXème siècle. Ils sont partis dans le monde rechercher l’hospitalité ; et certains se sont fixés jusqu’en Argentine.



La musique se déplace dans les bagages des populations qui migrent, pour qui elle est un repère central dans la préservation ou la construction d'une identité.



Explorons les apports culturels des migrants entre Asie, Europe, Afrique et Amérique à travers les siècles, avec des compositeurs anonymes ou reconnus, baroques ou classiques.