Riff Cohen, avec l'album « Quelle Heure Est-Il »

Pour l’album de cette semaine, j’ai choisi de présenter la dernière parution d’une chanteuse israélienne qui avait attiré la curiosité du public français, il y a presque dix ans, lors de la sortie de son premier album « A Paris » : cette chanteuse, c’est Riff Cohen. Son premier opus s’était en effet distingué par son mélange très original d’influences rock et méditerranéennes, servi par des textes chantés tout à tour en français, arabe et hébreux, au contenu à la fois drôle, étrange et poétique, emprunts de fausse naïveté mais nimbé de spiritualité profonde. Depuis, la chanteuse a disparu des radars français… l’étincelle n’aurait-elle engendré qu’un feu de paille ?



En cherchant un peu, on découvre que la carrière de la chanteuse a suivi son cours en Israël où elle édite en 2015, sur le label indépendant Helicon, son deuxième album « à la menthe » : sorti en petit tirage CD, sa diffusion se fait essentiellement via le streaming. Passé inaperçu en France, bien que toujours chanté essentiellement en français – avec des poèmes signés de sa mère Patricia, séfarade d’Algérie –, ce petit opus de 30 minutes est pourtant un véritable bijou, à l’écriture plus condensée et maîtrisée que le premier album.



Et c’est en nov. 2020 que parait enfin son troisième opus intitulé « Quelle Heure Est-Il » (sans point d’exclamation) : coproduit avec l’artiste israélien Atar Mayner, l’univers toujours très singulier de Riff Cohen prend un tournant plus sophistiqué, plus électronique que rock. Autres faits marquants : elle interprète pour la première trois pistes en anglais, et sollicite aussi les collaborations des artistes Dudu Tassa, Tamir Muskat (du groupe Balkan Beat Box) ou encore Keren Ann qui signe le texte du magnifique « Tomber plus haut ».



Mais en extrait, je vais revenir à l’ouverture de l’album, avec la chanson éponyme « Quelle Heure Est-Il » : sur un poème signé encore une fois de sa mère Patricia, Riff Cohen livre une interprétation plus créative et énergisante que jamais, traduisant à merveille la substance de ce texte à la fois puissant et fragile, qui scande l’amour de la vie et l’espérance comme un équilibriste danse sur un fil ténu…



Cher-e mélomane, même à cette heure, je te souhaite plus réveillé que jamais, et te dis à très bientôt dans les médiathèques du Mans, ainsi que sur les ondes de RCF-Sarthe !