Rigoletto 2

Dans cette émission, Danielle Pister se concentre sur la première des œuvres inscrites sous le vocable de « Trilogie populaire » : Rigoletto où s’affirment des évolutions de la manière de composer de G.Verdi.

Le compositeur laisse tomber le chœur introductif généralement de mise pour un opéra romantique. Et le remplace par un fond de musique destiné à camper le climat général de l’œuvre de coloration tragique. C’est aussi l’avènement du « baryton verdien » c’est-à-dire que le véritable héros n’est plus un ténor mais un baryton : en l’occurrence Rigoletto. Dans cette introduction, deux personnages dressent, à partir d’une ballade très enlevée, un climat de légèreté cynique où le Duc de Mantoue parle de ses projets amoureux soutenus et concoctés par son caractère immoral.