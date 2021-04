Rigoletto 2 ou la Malédiction

Le second acte de Rigoletto de G.Verdi nous confronte à un bouffon

défait.

Confronté à la violence de l’enlèvement de sa fille par son maître le Duc de Mantoue, à la perfide vengeance des courtisans dressé contre lui, mais surtout à l’amour indéfectible de sa fille pour son ravisseur…alors que Rigoletto n’a qu’une idée en tête : la vengeance mais aussi et surtout la terrible malédiction proférée par Montérone. L’acte 3 sera celui de la mise en acte de la vengeance et du désir qu’à Rigoletto de tuer le Duc pour venger son honneur et celui de sa fille. Mais le scénario ne se déroulera pas comme l’espérait le bouffon puisque sa fille, pour protéger celui qu’elle aime, va s’offrir en victime à la lame de Sparafucile le tueur à gage que Rigoletto a commandité. Verdi tisse un parallèle artistique audacieux entre l’orage qui gronde à l’extérieur et celui qui anime chacun des personnages sans que la malédiction puisse être conjurée : Rigoletto

y perdra sa fille.