Rigoletto de G.Verdi Partie 1

L’opéra de Guiseppe Verdi créé à Venise au Teatro La Fenice en 1851.

Il fait partie de la « trilogie populaire » qui accompagné de La Traviata – créé lui aussi à Venise – et du Trouvère propulse le compositeur au rang des grands

compositeurs dont les œuvres vont être représentées dans toute l’Europe.

Inspirée d’une pièce de Victor Hugo « Le roi s’amuse ».

l’histoire est transposée, pour des raisons de censure, à Mantoue et dans une époque plus reculée puisqu’elle mettait en scène les mœurs dépravés d’un aristocrate – le Duc de Mantoue – qui s’amuse à séduire toutes les femmes de sa cour aidé en cela par son bouffon Rigoletto. Ce dernier se moque des maris ou des amants trompés. L’un de ceux-ci, Monterone, vient, pour le viol de sa fille par le Duc de Mantoue, demander raison et, bafoué par Rigoletto, va proférer une terrible menace qui va impressionner Rigoletto qui va y voir un danger pour lui-même et sa propre fille, Gilda, dont la cour ignore l’existence mais prend, en réalité pour sa maîtresse que les courtisans vont enlever pour l’offrir au Duc.