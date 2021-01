Robert Charlebois, né le 25 juin 1944 à Montréal (Québec), est un auteur-compositeur-interprète, musicien et acteur québécois. Il est considéré comme un géant de la chanson québécoise aux côtés de Félix Leclerc et Gilles Vigneault (avec lesquels il fera le spectacle J'ai vu le loup, le renard, le lion). Il a aussi eu une influence importante sur d'autres artistes tels que Daniel Boucher. Pendant 12 ans, il a été très actif dans le domaine de la bière, notamment des micro brasseries, et fut même vice-président d'Unibroue.