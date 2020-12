Robert Cohen-Solal et Les Shadoks

En 1968 apparaît à la télévision française un dessin animé quotidien de deux minutes appelé les Shadoks, qui connut trois autres séries jusqu'à l'année 2000. Il suscite à l'époque des réactions trés contrastées, d'autant plus qu'on était en mai 68 et que sa diffusion fut interrompue... pour mieux reprendre en septembre. Sa musique exploitait des techniques encore trés artisanales pour l'époque, mélant bruits, sons synthétiques, et instruments mélodiques, le tout composé avec talent par Robert Cohen-Solal !