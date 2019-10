Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Robert Sacré, spécialiste liégeois du blues, chargé de cours en histoire des musiques africaines-américaines à l'Université de Liège et référence en la matière. Auteur de nombreux articles sur le blues et les musiques apparentées, animateur de l'émission Crossroads sur Equinoxe FM, il nous parle de sa passion, de ses rencontres et des musiques qu'il aime.