Rockin' Story USA (1/2)

Aujourd'hui c'est une ambiance très Rock'nRoll dans le bus de" Coast to Coast " . Ce nouveau style né au début des années 50 dans le monde de la musique Américaine a revolutionné la planète entière . Alors on pousse les meubles pour danser et on monte se son ! 50" Style dans le bus ! La bande son sera : Louis Jordan Orchestra , Elvis Presley , Tommy Ruick , Ella Mae Morse , Gene Vincent and his Bluecaps , Vanda King , Luke Mc Daniel , Snooky Lanson et pour finir cette première partie Wanda Jackson .