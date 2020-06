Rockin' Story USA (2/2)

Toujours dans les sons des années 50 à bord du bus . Dans cette deuxième et dernière partie du Rockin' Story USA nous entendrons des Artistes qui ont laissés leurs empreintes pour les musiques d'après .Souvenirs et découvertes au programme avec : Big Joe Turner , Curtis Gordon , Tony Crombie ans his Rockets , Skip Stanley , Screamin' Jay Hawkins , The Five Keys ,Jack Baymoore & the Bandits et pour finir cette Rockin' Story Chuck Miller .