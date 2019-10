Coup de projecteur cette semaine sur deux compositeurs et organistes qui ont marqués leur discipline et leur époque, Marcel Dupré et Louis Vierne.

A découvrir cette semaine, deux œuvres de Marcel Dupré, " Evocation " et " Scherzo ", ainsi que " gargouilles et chimères " de Louis Vierne. Trois œuvres interprétées par Rolande Falcinelli au grand orgue de la Cathédrale de Belley.