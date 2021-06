Rolling Stones: visite en avant-première de l'exposition à Marseille

L’exposition «Unzipped» se dévoile ce 10 juin aux fans. Une exposition imaginée par les Rolling Stones et visible à l'Orange Vélodrome de Marseille.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood, et Charlie Watts: Les Rolling Stones. Vous avez peut-être toujours eu envie de tout savoir sur ce groupe. Leurs tubes ont bercé votre vie. Et bien ils se mettent à nue dans une exposition à l'Orange Vélodrome. 400 objets sont exposés: les costumes de scènes, les affiches des concerts sans oublier les instruments: de la guitare à la batterie. Jusque là tout va bien mais les fans vont tomber en pâmoison devant les décors exposés: la cuisine, la chambre des Stones et le studio d'enregistrement sont fidèlement reproduits.

Reportage sur place de Laure Lemeille:

L'appartement des Stones, vous allez le découvrir. C'est le bazar: assiette sales, cendrier, bref l'appartement de jeunes qui jouent de la musique. Le journaliste Philippe Manoeuvre est comme un gosse: "je suis bluffé, c'est feel good, c'est tonique !"

Martin d'Argenlieu, directeur des grands projets OM nous explique pourquoi l'exposition s'intitule UNZIPPED et pourquoi elle a lieu au stade Orange Vélodrome de Marseille:

Plus d'infos ici: https://www.orangevelodrome.com/events/the-rolling-stones-unzipped/