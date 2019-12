55 ans après la première représentation de Roméo et Juliette, le Ballet de Stuttgart revisite la légendaire chorégraphie de John Cranko à l'origine du "miracle du Ballet de Stuttgart", la fulgurante ascension de la compagnie vers la renommée. Au cours de la représentation anniversaire de cette production éblouissante et intemporelle, des interprètes rompus à l'art de Cranko et de jeunes danseurs de grand talent partagent la scène pour nous conter la plus célèbre histoire d'amour de tous les temps Roméo et Juliette de Prokofiev.