"Rouge", par Yuna

Faisons connaissance avec Yuna, chanteuse malaisienne, peu en vue en France, mais qui cumule, à 32 ans, près de 10 ans de carrière. Rouge, qui est sorti vendredi dernier, est son 6ème album, international. Je précise car elle cumule deux discographie : une pour son pays d’origine et une autre pour le reste du monde. Une démarche marketing pointue mais qui semble porter ses fruits, puisque Yuna est devenue la première artiste malaisienne à entrer dans les tops ventes aux Etats-Unis d’Amériques.



La musique de Yuna est métissée, faite de pop, de R&B, de folk… et d’une bonne dose électro qui la place bien dans son époque. Vous ressentirez sur certains morceaux un air de déjà vu, ou plutôt, de déjà entendu, notamment chez des artistes des années 90 comme Daft Punk ou des stars de R&B américaines. Les rythmiques sont aussi construites pour la danse, et l’album s’impose moins pour un apéro en terrasse que pour un cocktail au bord de la piscine.



Rien de révolutionnaire dans cet album, qui trouvera sa place dans nos oreilles durant l’été. Si Un moment agréable, avec l’artiste Yuna, et cet album « Rouge », fraîchement pressé, tout en anglais, où se glissent, tels des glaçons dans un verre, quelques « invités » dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose...



Je vous invite à découvrir le titre qui résume à lui seul l’esprit de l’album, un morceau qui compile les différents ingrédients qui font de Yuna une chanteuse estivale, que vous ne croiserez pourtant pas en festival. Une date en France cependant : le 8 décembre, à la Bellevilloise, à Paris… Voici Pink Youth, par Yuna, issu de l’album « Rouge », sorti ce 12 juillet.