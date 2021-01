Dans un trio rock 90’s, la formation Run Ronie Run remet au goût du jour les codes de la musique d’une époque maintenant révolue mais qui rend de plus en plus nostalgique certains d’entre nous. Ils le font avec une classe certaine et un savoir-faire évident. Groovy à souhait mais également intimiste et fiévreux. Un groupe bien de chez nous à découvrir cette semaine au micro de Charlène Parrassin, de Superforma.