"S3NS" - Ibrahim Maalouf

Nouvel opus, le 13ème en solo, pour Ibrahim Maalouf. J’étais passé à côté, puisqu’il est sorti en septembre dernier. Il n’est pas trop tard pour se le mettre dans les oreille. Un album de la semaine qui tombe presque à temps pour l’anniversaire du trompettiste franco-libanais, puisqu’il fêtera ses 39 ans le 5 novembre prochain.



Un album à 99 % instrumental, rythmé, qui pour certains ne fait pas ressortir d’originalité par rapport aux précédents. Je me contenterai de dire que ce qui est maîtrisé est presque toujours bien fait et que la discographie et les très (très) nombreuses collaborations d’Ibrahim Maalouf avec d’autres artistes de tous horizons depuis 15 ans, suffisent à étancher la soif « d’originalité » de quelques esprits chagrins.



S3NS est un retour à ce qui a fait le succès du natif de Beyrouth auprès du grand public ; nous étions en 2013, aux victoires de la musiques, avec l’album Illusions. La clef, c’est la diversité. Mélange, ou plutôt ‘fusion’ comme on le dit dans la musique, de jazz bien sûr, de rock encore, 200 grammes musique du monde, une touche d’électro… enfournez le tout sur la platine pendant 45 min, thermostat 7, et c’est parti. Une fois fait, vous aurez sûrement envie de faire autre chose à côté, l’énergie est communicative. Alors si vos hanches renoncent à la danse, lancez vous dans les tâches ménagères ou le bricolage, mais ne gâchez pas cet entrain, c’est élan envahissant présent sur la majorité des morceaux.



Si vous ne connaissez pas Ibrahim Maalouf (c’est bizarre mais ça arrive), ou que dans votre entourage certains ne le connaîtraient pas, commencer par cet album s’avère une bonne option pour vous immerger dans son univers musical. Une bonne synthèse de ce qu’est Ibrahim Maalouf, que l’on écoute tout de suite avec N.E.G.U, morceau de sa dernière production intitulée S3NS.



Titre : N.E.G.U – Ibrahim Maalouf