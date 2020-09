En plein cœur de la commune la plus latino de Bruxelles, le restaurant Sabor Latino a ouvert ses portes pour faire découvrir aux bruxellois quelques délices de la gastronomie de l’Amérique du sud.



Venez profiter d’une ambiance détendue et agréable, voire festive et musicale lors de soirées thématiques, autour de plats généreux issus de la cuisine traditionnelle équatorienne, colombienne, péruvienne et d'autres pays de l'autre côté de l'Atlantique !