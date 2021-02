Sacha Toorop est un auteur-compositeur-interprète et instrumentiste belge, notamment créateur de l'orchestre imaginaire Zop Hopop. Auteur d'une musique très personnelle, cultivant l'éclectisme dans « un style pop qui n'appartient qu'à lui »il contribue avec de nombreux artiste tantôt comme instrumentiste (guitare, basse, batterie, etc.), tantôt arrangeur ou co-auteur.

Il nous présente son nouveau titre "le futur est plus proche" dans "la vie d'artise"