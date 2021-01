Saint Odile

Elle ne fut pas la bienvenue. On attendait un garçon et ce fut une fille. Puis on s'aperçut qu'elle était née aveugle. Son père, Adalric, comte d'Alsace voulut la tuer comme c'était encore l'usage en ces temps mérovingiens. Mais sa mère la sauva et Odile fut accueillie par l'abbaye bourguignonne de Baume-les-Dames.

Sainte Odile guérissant une jeune fille aveugle, œuvre de Gérard d'Ambroselli Quand elle fut plus âgée.