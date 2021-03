Sainte Faustine - Groupes Clo et Tim, Cilou

En ce week-end de la Miséricorde Divine, Père Stéphane-Marie nous fait découvrir Sainte Faustine, une religieuse polonaise, et le message de Jésus pour le monde entier.

Autour du thème de la différence nous écouterons les groupes Clo et Tim et Cilou, ainsi que des familles concernées et rassemblées pour la réalisation d'un clip.