Sancta mater Teresia



La première émission de la première saison de Kyrielles avait été l’occasion d’écouter un Tota pulchra es par les carmélites de Pécs (en Hongrie). Nous sommes heureux de les retrouver pour des extraits de leur second CD, toujours chez Jade : Sancta mater Teresia.



Sœur Zsófia, chef de chœur au carmel, nous a accordé une interview à cette occasion. Nous remercions sœur Marie-Colette d’avoir traduit en français et donné sa voix à sœur Zsófia. Nous écouterons trois pièces tirées du Codex de Las Huelgas (1325), et quatre pièces tirées de l’office de sainte Thérèse d’Avila.