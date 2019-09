Saison de l'Orchestre de Douai Région Hauts de France

Au programme à Douai, une mise en musique du fameux texte d’Alphonse Daudet, La chèvre de Monsieur Seguin par Olivier Penard, de la musique française, de la grande musique symphonique avec Saint Saëns pour l’orgue ou encore César Franck ou Tchaikovski et entre les doigts du pianiste Rémi Geniet. Beaucoup de lieux accueillent l’orchestre, notamment une nouvelle salle à Loos, La Fileuse. L’orchestre inaugurera également l’auditorium Ravel au Touquet avec un programme consacré à Ravel, Bizet, et Chausson avec Gautier Dooghe. La baguette passera entre les mains de Jean-Jacques Kantorow, Philippe Bernold et Jean-Marie Quenon.