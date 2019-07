Salon, Carmen et Baudelaire en musique

27ème édition du Festival international de Musique de Chambre de Salon de Provence. C'est le festival des copains, grands solistes et jeunes talents internationaux, qui proposent de découvrir des compositrices trop souvent laissées dans l'ombre.

Beethoven sera aussi de la fête et une création mondiale de Jean-Frédéric Neuburger sera présentée au cours de ce festival qui fait référence dans ce répertoire de la musique de chambre.

Carmen Flamenco revient au festival après un succès jamais démenti depuis sa création et lors des tournées depuis 2017.

C'est une fusion de la musique flamenco et de l'opéra de Bizet réussie grâce au talents conjugués de Luis de la Carrasca et de Magali Paliès.

Les Fleurs du Mal, mises en en musique et en voix "a cappella" par l'Ensemble des Grandes Gueules qui nous invitent à se plonger dans l'univers du poète universel Charles Baudelaire.