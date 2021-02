Samuel Barber, concerto pour violon

Il partit pour l’Europe s’isola en Suisse et vint facilement à bout des deux premiers mouvements, mais la menace de la guerre planant, il eut du mal à revenir aux Etats-Unis, et bien entendu il ne put être prêt pour le 1er octobre. Les choses se compliquèrent car Iso Briselli, harcelé par son professeur de New-York, se déclara mécontent du troisième mouvement. Briselli renonça et Samuel Barber qui enseignait au Curtis Institute d’où il était issu confia à Herbert Baumel sa création