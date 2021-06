Sandra Kouamé, Dena Mwana et les sessions Adore

-Sandra Kouamé feat Dena Mwana: Alléluia

Sandra Kouamé, Dena Mwana ; retenez ces noms. Il s'agit actuellement des deux chanteuses les plus écoutées dans le monde de la louange francophone. Cette collaboration magnifique donne un résultat sans précédent, je n'ai pas peur de le dire.

Avec une équipe aux petits oignons, Sandra Kouamé sortait vendredi dernier "Alléluia", un nouveau single aux influences gospel et worship.

Petite leçon étymologique : "alléluia" est un mot hébreu repris plusieurs fois dans la Bible. Il est la combinaison de deux mots :

- halal : qui signifie célébrer, louer avec extravagance et enthousiasme ;

- yah/yehovah : qui signifie l'Eternel, celui qui est, l'existant, le seul vrai Dieu.

Ce chant a été composé avec Sébastien Corn. Ils ont ressenti le besoin d'écrire un chant qui parle de leur foi en Dieu, qu'importe les circonstances. Du combat qui se change en louange. D'une foi triomphante et résiliente. De persévérance, lorsque la situation ne change pas ou tarde à changer. Ils continueront de Le louer et de chanter Alléluia.

-Potenciel Musique: Adore sessions n°1

La gourmandise du jour nous est proposée en direct de la Réunion. Si vous êtes férus de musique instrumentale lorsque vous travaillez, ou que vous prenez un temps de méditation, les sessions ADORE vont vous plaire. Il s'agit de sessions musicales au piano, à mélodies répétitives, qui libèrent une atmosphère d’adoration et de prières aux textures sonores inspirées. Promu par le label chrétien Potenciel, et en étroite collaboration avec l'église Extravagance, cette découverte contribue à apaiser les moeurs.

Alors, puisque vous êtes sur RCF, je vous propose de suivre cet adage en écoutant la première session ADORE.