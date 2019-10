sascha ley, chanteuse luxembourgeoise

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, la chanteuse luxembourgeoise Sascha Ley est venue dans les studios de « La Note Bleue » en compagnie de l'un de ses accompagnateurs Jean-Pascal Boffo, un disque dont le titre est « It's alright to be everywhere » et dans lequel on peut retrouver l'accompagnateur régulier de la chanteuse, le contrebassiste Laurent Payfer, et le pianiste Murat Ozturk. Les quatre se retrouveront dès le mercredi 16 octobre sur la scène de l'Opderschmelz de Dudelange au Luxembourg.