Schubert à l'honneur Partie 1

Récompensé par un diapason d'or pour son enregistrement du Trio de Tchaïkovski, le Trio Talweg explore à la fois la musique romantique (enregistrement de l'intégrale des trios de Brahms) et les musiques plus récentes, de Chostakovitch à Tomas Gubitsch, toujours à la recherche d'oeuvres peu jouées et d'interprétations renouvelées. La Nouvelle République écrit à son sujet : "Les Talweg, ce sont trois présences affirmées, trois torrents qui bouillonnent au coeur des oeuvres, mettant à vif les aspérités et à nu l'émotion." Dialogue avec ces trois musiciens, Sébastien Surel, (violon), Eric-Maria Couturier, (violoncelle), et Romain Descharmes, (piano). Leur tout récent enregistrement de Schubert est l'occasion d'évoquer avec eux la musique, l'interprétation et les compositeurs qu'ils affectionnent.