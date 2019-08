The Scope : Manu katché

10éme album

Manu Katché a été formé au Conservatoire de musique, pour lui s'il joue de la batterie "ce n’est pas un hasard: mon papa est originaire de Cote d’Ivoire..."

Très jazz, même s’il l’est moins que les précédent et qu'il explore l'électro, le rap, et que l'on sent des influences africaines.