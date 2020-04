SEIGNEUR NOUS VOICI - Martin Angers & Phila

SEIGNEUR NOUS VOICI invitation portée par Martin Angers & Phila

Martin Angers est originaire de la ville de Québec. Il a grandi avec sa soeur Nathalie et sa mère Hélène qui les a élevé dans l’amour de Dieu et notre prochain. D’une famille monoparentale plus que modeste, l'état de pauvreté a permis à Dieu de nous démontrer toute sa puissance et son amour par de nombreux miracles de Providence.